Москва, , 10:44 — REGNUM Важнейшими достижениями российской ракетно-космической отрасли в последние годы стали запуск нового модуля Международной космической станции «Наука» и астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» Фото космонавта Роскосмоса Олега Новицкого roscosmos.ru

Одним из главных достижений глава Роскосмоса назвал высокую статистику безаварийности, которой удалось достичь отрасли. Среди других ключевых проектов последних лет он выделил ракетный комплекс «Сармат» и работу по модулям новой российской орбитальной станции.

«Главное, что отрасль вышла из системного кризиса, в котором пребывала долгие годы, годы аварийности, годы неверия даже в собственные силы», — подчеркнул Рогозин.

Он отметил, что следующими вехами станут пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный в декабре 2023 года и предстоящие межпланетные миссии.

На 2022 года запланирован запуск автоматической станции «Луна-25». Она станет первой российской миссией к Луне с 1976 года, когда была запущена станция «Луна-24».