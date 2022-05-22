Рогозин назвал достижения ракетно-космической отрасли за последние годы
Москва, 22 мая, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Важнейшими достижениями российской ракетно-космической отрасли в последние годы стали запуск нового модуля Международной космической станции «Наука» и астрофизической обсерватории «Спектр-РГ». Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».
Одним из главных достижений глава Роскосмоса назвал высокую статистику безаварийности, которой удалось достичь отрасли. Среди других ключевых проектов последних лет он выделил ракетный комплекс «Сармат» и работу по модулям новой российской орбитальной станции.
«Главное, что отрасль вышла из системного кризиса, в котором пребывала долгие годы, годы аварийности, годы неверия даже в собственные силы», — подчеркнул Рогозин.
Он отметил, что следующими вехами станут пуск ракеты «Ангара» с космодрома Восточный в декабре 2023 года и предстоящие межпланетные миссии.
На 2022 года запланирован запуск автоматической станции «Луна-25». Она станет первой российской миссией к Луне с 1976 года, когда была запущена станция «Луна-24».