Луганск, , 10:43 — REGNUM По просьбе жителей одного из освобожденных от киевских боевиков населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) доставили туда медицинское оборудование и препараты. Об этом 22 мая сообщает Минобороны России.

Гуманитарная помощь Управление пресс-службы правительства Тульской области

Отмечается, что в ходе одной из гуманитарных акций к российским офицерам обратились местные жители, передавшие им внушительный список необходимых лекарственных препаратов, так как в поселке закончились запасы гипогликемических средств для больных сахарным диабетом.

Также указывается, после этого военные ЦВО передали просьбу жителей в гуманитарно-координационный центр и затем в населенный пункт были доставлены необходимые препараты и медицинское оборудование.

«Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь и заверили, что они спасли им жизнь», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки ВСУ потеряли 14 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР, еще 6 человек сложили оружие.