Луганск, , 10:38 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли 14 человек личного состава в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР, еще 6 человек сложили оружие. Об этом 22 мая сообщает народная милиция ЛНР.

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«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 14 человек личного состава; 7 единиц автомобильной техники; 2 танка; 6 военнослужащих ВСУ … сложили оружие и тем самым сохранили свою жизнь», — отмечается в сообщении.

Ранее указ, устанавливающий курс в размере двух рублей за одну украинскую гривну на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), подписал глава ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован на сайте главы Республики.

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