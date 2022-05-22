Москва, , 10:37 — REGNUM Один миллиард рублей будет выделен на реконструкцию инфраструктуры аэропорта Орла «Южный», соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщила 22 мая пресс-служба правительства РФ.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

В 2022 году на развитие аэропорта будет выделено 400 млн рублей, ещё 600 млн регион получит в 2023 году. Деньги будут направлены на капитальный ремонт взлётно-посадочной полосы, рулёжной дорожки и перрона, обновлено здание аэровокзала.

Планируется, что работы будут завершены в 2023 году, на этот же год запланировано открытие аэропорта.

Аэропорт Южный расположен в 6 км от центра Орла. Он был построен в 1930-х годах, прекратил свою работу в 2010 году.