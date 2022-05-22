Азовский район, Ростовская область, 22 мая 2022, 10:36 — REGNUM В зону подтопления в Азовском районе Ростовской области попали 11 населённых пунктов. Видеокадры с места происшествия публикует донское управление МЧС России 22 мая.
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ИА REGNUM сообщало, что в результате нагонных явлений подтоплены 11 хуторов в Азовском районе. Всего подтоплено 146 придворовых территорий. На местах работают спасатели.
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Вода начала уходить из зоны подтопления. Штормовой ветер в Ростовской области стихнет во второй половине дня 22 мая.
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