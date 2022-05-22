МЧС России публикует кадры из зоны подтопления в Ростовской области
Азовский район, Ростовская область, 22 мая, 2022, 10:36 — ИА Регнум. В зону подтопления в Азовском районе Ростовской области попали 11 населённых пунктов. Видеокадры с места происшествия публикует донское управление МЧС России 22 мая.
Иван Шилов ИА REGNUM
МЧС России
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