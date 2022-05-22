Москва, 22 мая, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Только с февраля 2022 года в интернет могли оказаться данные восьми млн клиентов различных сервисов доставки еды. Об этом 22 мая рассказал представитель сервиса DLBI, занимающегося изучением утечек данных и мониторингом даркнета, слова которого приводит РБК.

Хакер

Отмечается, что самые крупные утечки данных были зафиксированы у сервисов «Яндекс. Еда» (более 6,8 млн пользователей) и «Два берега» (780 тыс. пользователей). Третьим идет сайт hgclub.ru, который принадлежит оператору популярных ресторанных сетей «Росинтер Ресторантс Холдинг», данные около 106 тыс. пользователей которого, как предполагается, могли попасть в интернет 2 мая.

При этом отмечается, что данная оценка экспертов не включает последний случай с сервисом доставки еды Delivery Club, способный поставить новый рекорд на этом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 20 мая российский президент Владимир Путин заявил, что в России в нынешней геополитической обстановке нужно создать государственную систему защиты информации.