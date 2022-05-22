Миасс, Челябинская область, 22 мая, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Жительница Миасса Челябинской области лишилась более 500 тыс. рублей, , желая заработать деньги на инвестициях в криптовалюту. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

42-летняя гражданка искала дополнительный заработок и получила предложение инвестировать в криптовалюту. Лжесотрудники финансовой организации выманили у неё деньги, а затем женщина потеряла доступ к своей электронной ячейке.

Всего за восемь месяцев у неё выманили 525 тыс. рублей. По факту мошенничества возбуждено и расследуется уголовное дело.