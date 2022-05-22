Донецк, 22 мая, 2022, 10:26 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Александровке снаряды калибра 122 мм. Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:00 — н.п. Георгиевка — н.п. Александровка: выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую минами калибра 120 мм.