Кызыл, , 10:24 — REGNUM Ревизорам службы финансово-бюджетного надзора Тувы запретили до 1 января 2023 года проводить проверки распорядителей и получателей бюджетных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Здание правительства Тувы Правительство Тувы

Решение, как отмечается, было принято по рекомендации федеральных властей. При этом запрет не распространяется на проверки по поручения главы и правительства республики, а также прокуратуры, ФСБ и МВД. Такие же ограничения рекомендовано ввести властям муниципалитетов.

«Проверки, которые были начаты до вступления в силу запрета, приостановят со сроком возобновления не ранее 1 января 2023 г. либо завершат в течение 20 рабочих дней с даты вступления постановления в силу», — отметили в правительстве.