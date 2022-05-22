Якутия, 22 мая, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В городе Томмот в Якутии спасли четырех подростков, унесенных на льдине, на которой они захотели сфотографироваться. Об этом 22 мая сообщается в телеграм-канале администрации Алданского района республики.

Льдина

«Сегодня ранним утром на номер экстренных служб 112 поступило сообщение из Томмота о том, что четверо подростков на льдине плывут по реке Алдан», — говорится в сообщении.

Также указывается, что спасатели несколько раз пытались подтянуть льдину с берега, что не удалось из-за быстрого течения и после этого к детям на пришел житель Томмота Олег Калайда, располагающий аэролодкой и сумевший снять подростков со льдины.

Кроме того, отмечается, что спасенные рассказали, что они собирались сделать селфи на льдине у берега и в это время их льдину столкнуло другой льдиной и ту, на которой они находились, понесло вниз по течению.

«Их спасение — это чудо, говорят специалисты, потому что река во время ледохода — явление непредсказуемое и крайне опасное», — подчеркивается в сообщении и добавляется, что все службы во время происшествия отработали оперативно и слаженно.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в Тандинском районе Тувы возбуждено уголовное дело об убийстве семилетней девочки, тело которой было найдено в реке.