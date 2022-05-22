Азовский район, Ростовская область, 22 мая 2022, 10:22 — REGNUM Донские спасатели помогают медикам в зоне подтопления в Азовском районе. Видеокадры публикует донское управление МЧС России 22 мая.
В частности, оказана помощь по доставке персонала в Елизаветинскую участковую больницу.
ИА REGNUM сообщало, что в результате нагонных явлений вода в реке Дон вышла из берегов. Непогода спровоцировала подтопление 11 населённых пунктов в Азовском районе. Подтоплено 146 придворовых территорий. На местах работают спасатели.
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