Красноярск, 22 мая, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной войны Николай Мешков отправился в речной круиз по Енисею. Об этом рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из видео на странице Александра Усса в соцсети «ВКонтакте» Ветеран Великой Отечественной войны Николай Мошков отправился в круиз по Енисею

В 1941 году, когда началась война, Николаю Мошкову из деревни Ново-Михайловка Уярского района, не было и 15 лет.

«Совсем юным парнем он попал на фронт, принимал участие в освобождении Австрии, Венгрии и Чехословакии. Всё о чем мечталось тогда — поскорее победить», — пишет глава региона.

По его словам, главная мечта ветерана исполнилась давно, в мае 1945 года, однако оставалась ещё одна места — посмотреть родной Красноярский край. В преддверии Дня Победы Николаю Мошкову губернатор подарил речной круиз до Енисейска на теплоходе «Максим Горький». Путешествие продлится четыре дня.