Азовский район, Ростовская область, , 10:15 — REGNUM Вода уходит из зоны подтопления в Азовском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUM 22 мая сообщили в донском управлении МЧС России.

Ростовские спасатели работают в зоне подтопления ГУ МЧС России по Ростовской области

В ведомстве уточнили, что с 8:00 мск наблюдается спад воды. Подтопленных жилых домов нет. Жалоб от хуторян не поступало.

ИА REGNUM сообщало, что в результате нагонных явлений вода в реке Дон вышла из берегов. Непогода спровоцировала подтопление 11 населённых пунктов в Азовском районе. Подтоплено 146 придворовых территорий. На местах работают спасатели.

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