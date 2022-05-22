Азовский район, Ростовская область, 22 мая, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Вода уходит из зоны подтопления в Азовском районе Ростовской области. Об этом ИА REGNUM 22 мая сообщили в донском управлении МЧС России.

ГУ МЧС России по Ростовской области Ростовские спасатели работают в зоне подтопления

В ведомстве уточнили, что с 8:00 мск наблюдается спад воды. Подтопленных жилых домов нет. Жалоб от хуторян не поступало.

ИА REGNUM сообщало, что в результате нагонных явлений вода в реке Дон вышла из берегов. Непогода спровоцировала подтопление 11 населённых пунктов в Азовском районе. Подтоплено 146 придворовых территорий. На местах работают спасатели.