Москва, 22 мая, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Попытка некоторых стран политизировать форум министров АТЭС не позволила принять коммюнике по итогам встречи. Об этом 22 мая заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Kremlin.ru Максим Решетников

«Мы высоко оцениваем усилия Таиланда по достижению консенсуса и обеспечению баланса между различными позициями. … Важно, что 23 пункта из 24 были согласованы. Это означает, что АТЭС способен по-прежнему продвигать экономическую повестку. Единственная причина, по которой не пришли к консенсусу, — это попытка некоторых экономик политизировать форум», — передает его слова пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Встреча министров торговли АТЭС прошла в Бангкоке, российскую делегацию возглавлял министр экономического развития Максим Решетников.

По итогам форума не удалось принять совместное заявление.