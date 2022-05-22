Москва, 22 мая, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Музыкальная академия народной артистки РФ Ларисы Долиной открылась в Москве 21 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лариса Долина

Долина рассказала, что вынашивала идею открытия собственного музыкального образовательного учреждения последние 15 лет. Она отметила, что реализовать эту мечту помогла поддержка Президентского фонда культурных инициатив.

«Я состоявшаяся артистка. 50 лет в профессии. И я поняла, что пора делиться опытом», — заявила певица.

Она добавила, что основным направлением академии станет обучение эстрадно-джазовому пению. Академия будет заниматься не только развитием молодых талантов, но и повышением квалификации музыкальных педагогов.