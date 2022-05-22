Вильнюс, , 10:08 — REGNUM От импорта из России отказались власти Литвы. Решение об этом было принято литовским министерством энергетики 20 мая и 22 мая вступило в силу

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva — ред.), прекращается», — говорится в решении ведомства прибалтийской республики.

При этом отмечается, что потребности Литвы в электроэнергии будут удовлетворены за счет внутреннего производства и ее импорт через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В то же время, в 2021 году Литва получала из России 17% электроэнергии для своего внутреннего потребления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с компании «Еврохим», являющейся международным производителем удобрений, сняли санкции швейцарские власти после ухода из совета ее директоров Андрея Мельниченко, который являлся бенефициаром компании.