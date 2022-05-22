Вашингтон, 22 мая, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну приветствие в ходе своего визита в Южную Корею, пишет южнокорейская газета «Чосон Ильбо».

Джо Байден

После встречи Байдена с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном журналисты поинтересовались, есть ли у него какое-либо послание для северокорейского коллеги.

В ответ президент США сказал Hello («Привет») и добавил: «Это все… Точка».

Ранее он также раскрыл отношение к возможному ядерному испытанию КНДР во время азиатского турне. По его словам, Вашингтон готов ко всему, что делает Пхеньян — «США продумали ответ на любые шаги Северной Кореи».