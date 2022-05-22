Коркино, Челябинская область, 22 мая, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Коркинском районе Челябинской области фура «Мерседес Бенц Актрос» с полуприцепом задавила пешехода. Авария произошла поздно вечером 21 мая, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

ДТП

Погибшим оказался гражданин 1990 года рождения. По предварительным данным, он шёл по дороге и в этот момент его сбил ехавший сзади грузовик.

Сотрудники ГИБДД оперативно прибыли на место и приступили к установлению причин произошедшего. Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области погибла 11-летняя девочка-пассажирка.