Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и лидера меньшинства Республиканской партии в сенате Митча Макконнелла высмеял за их визит в Киев и встречу с Владимиром Зеленским сын бывшего президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший. Он написал об этом 22 мая на своей странице в одной из американских соцсетей.

Дональд Трамп — младший

Дональд Трамп-младший обнародовал на своей странице фотоколлаж из снимка протестующей против избрания президентом Джо Байдена в Вашингтоне пожилой американки, и встречи Пелоси и Макконнелла с Зеленским в Киеве.

«Неужели политики, которые боятся этого (протестов в США. — ред.), считают безопасным поездки в «зону активных боевых действий»?», — также написал он в своей публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что риск возможности конфликта между державами мирового уровня увеличился.