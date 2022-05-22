Вашингтон, 22 мая, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера меньшинства Республиканской партии в сенате Митча Макконнелла высмеял за их визит в Киев и встречу с Владимиром Зеленским сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Трамп — младший. Он написал об этом 22 мая на своей странице в одной из американских соцсетей.

Дональд Трамп — младший

Дональд Трамп — младший обнародовал на своей странице фотоколлаж из снимка протестующей против избрания президентом Джо Байдена в Вашингтоне пожилой американки и снимка встречи Пелоси и Макконнелла с Зеленским в Киеве.

«Неужели политики, которые боятся этого (протестов в США. — ред.), считают безопасными поездки в «зону активных боевых действий»?» — написал он в своей публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли заявил, что риск возможности конфликта между державами мирового уровня увеличился.