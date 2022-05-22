Азовский район, Ростовская область, , 09:58 — REGNUM В Ростовской области в зоне подтопления дежурит аэромобильная группировка донского управления МЧС России. Спасатели готовы оказать необходимую помощь жителям Азовского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве 22 мая.

Ростовские спасатели работают в зоне подтопления ГУ МЧС России по Ростовской области

Специалисты МЧС России в составе 100 человек и 23 единиц техники отрабатывают адресные заявки. Для проведения мониторинга обстановки привлечено восемь оперативных групп донского управления МЧС России и местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Всего в зоне подтопления работают 161 человек и 55 единиц техники, включая плавсредства.

ИА REGNUM сообщало, что в результате нагонных явлений произошло подтопление 11 населённых пунктов в Азовском районе.

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