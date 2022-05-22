Владивосток, , 09:56 — REGNUM Мужчина, находившийся в розыске, задержан по подозрению в том, что устроил стрельбу в Находке. Об этом 22 мая сообщает управление МВД РФ по Приморскому краю.

Инспектор ГИБДД Duma.gov.ru

Жительница города сообщила, что в районе ул. Арсеньева слышны хлопки и нецензурная брань. Позже правоохранителям поступило сообщение, что в больницу доставили 42-летнего мужчину с ранением.

22 мая ранее судимый житель Находки на Toyota Platz попытался уйти от преследования по дороге со стороны пос. Волчанец, но его задержали сотрудники ГИБДД.

Предварительно установлено, что злоумышленник произвел несколько выстрелов и ранил потерпевшего, а также повредил автомашину и стекла на балконе заявительницы.

СУСК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство».

Ранее сообщалось, что конфликт между двумя мужчинами в Одинцово (Московская область) закончился стрельбой.

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