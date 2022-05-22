Луганск, 22 мая, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Росгвардия ликвидировала опорный пункт ВСУ в Луганской области. Об этом 22 мая сообщили в ведомстве.

Александр Погожев ИА REGNUM Автомобиль Росгвардии

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«Уничтожено до 20 человек противника», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за три дня в Харьковской области росгвардейцы захватили бронетранспортер, две единицы артиллерии и задержали 9 подозреваемых в пособничестве ВСУ.

Из схронов националистов изъяты 12 противотанковых управляемых ракет, переносной ЗРК, 2 ручных противотанковых гранатомета иностранного производства, 3 огнемета, 14 снарядов от реактивной системы залпового огня «Град», 90 снарядов разного калибра, 20 ручных гранат и 11 тыс. боеприпасов к стрелковому оружию.