Москва, , 09:47 — REGNUM В настоящее время регион Арктики превращается в интернациональный театр военных действий, что является крайне тревожной тенденцией. Об этом 22 мая заявил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

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«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция — превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», — приводит его слова РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Также Корчунов отметил, что традиционная до недавнего времени для Финляндии и Швеции политика неприсоединения к военным союзам в течение долгого времени являюсь основой для поддержания мира и стабильности в Арктике, чему вряд ли станет способствовать вступление указанных стран в состав альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов рассказал, что заморозка работы Арктического совета будет причиной того, что риски мягкой безопасности в регионе будут увеличиваться.