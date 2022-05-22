22 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Алексей Кыласов, , 10:35 — REGNUM В России развиваются какие угодно виды спорта, но поразительно то, что Министерство спорта Российской Федерации пренебрегает автохтонными видами физической активности — они влачат жалкое существование. Но еще большее изумление вызывает то, что российский спорт на удивление аполитичен, хотя это в корне противоречит концептуальной идее национализма, заложенного в федеральный закон о спорте, согласно которому по всем видам спорта создаются национальные сборные, их финансирование государство осуществляет через Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Американский футбол

В условиях, когда российские спортсмены изгоняются с международной спортивной арены, самое время задуматься над культурным балансом того, что развивает Минспорт России за счет средств налогоплательщиков. Для оценки культурного баланса спорта на днях я провел эксперимент, разместив пост в своем паблике в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/feed?w=wall64953177854, где обозначил проблему неравенства на примере двух видов спорта — синтетического американского футбола и традиционной русской силовой игры в мяч — кила: американский футбол признан видом спорта, его федерация аккредитована и получает государственное финансирование, в то время как кила даже не признана видом спорта.

Суть моего предложения была в том, чтобы лишить финансирования американский футбол в знак несимметричного ответа на международные санкции в спорте в духе модной сейчас культуры отмены, а высвободившиеся средства направить на развитие килы — превосходящего по культурному значению отечественного аналога, продолжающего игровые традиции русского народа, культуру которого пытается отменить коллективный Запад во главе с американцами. Почти мгновенно пост был процитирован ведущими российскими спортивными СМИ:

Матч ТВSPORTBOX

Реакция немногочисленных, но агрессивных сторонников американского футбола оказалась показательной и по-своему репрезентативной. Судя по характеру комментариев, все то, что говорят об американцах и их пособниках политические обозреватели и юмористы, оказалось сущей правдой: хамство и вранье, выраженное в попытке приписать мне идею запрета, которого и в помине не было. А все потому, что компрадорам американского футбола оказались важны только деньги, их возмутил мой призыв лишить бюджетного финансирования этот вид спорта.

Арнольд Фриберг. Первая игра

Важно, что в своих хамских комментариях они привели немало уничижительных реплик в адрес русской игровой культуры. Таким образом, оказался исчерпывающе продемонстрирован социальный фон внутри американского футбола, который, судя по всему, поощряется спортивной федерацией. Совершенно ясно, что это оголтелое кликушество идет вразрез с задачами по формированию высокой физической культуры в Российской Федерации, так что еще и поэтому следует задуматься хотя бы о приостановке аккредитации этой спортивной организации, прививающей чуждую культуру в ущерб национальным традициям.

Именно так, поскольку развитие американского футбола абсолютно неэтично на фоне отказа от признания килы. Так же, как неэтично приоритетное финансирование бейсбола на фоне остаточного финансирования лапты. Но самым вопиющим образом дела обстоят в единоборствах. Зачем нам японские боевые искусства, если попытки развивать русскую борьбу за-вороток и стеношный кулачный бой закончились отказом в признании? Неужели нам так важны японские кривляния, над которыми потешались русские, британские и французские офицеры при разгроме японцев и китайцев в конце XIX — начале XX веков? Этих кривляк после разгрома возили для развлечений пьяной публики в ресторанах Москвы, Санкт-Петербурга, Вены, Берлина, Парижа и Лондона. Так что не стоит преувеличивать потенциал этих примордиальных практик архаичных цивилизаций Востока. Безусловно, они по-своему интересны и зрелищны, но за счет их развития отменять русские единоборства просто аморально, а сейчас это стоит рассматривать как пособничество в отмене русской культуры.

Тем более что развитие чуждых традиций отнюдь не улучшает взаимоотношения между странами, что явно просматривается на японских единоборствах и суши, широкое распространение которых не привело к улучшению отношений с Японией, где даже не пытались, к слову сказать, сделать ответные жесты хотя бы номинальной попыткой развития русских воинских и состязательно-игровых традиций. Исходя из этого, стоит устроить паузу, выраженную в отказе от бюджетного финансирования видов спорта недружественных стран — в первую очередь США и Японии. Заодно будет видно, насколько важны правительствам этих стран виды спорта, о которых идет речь, — захотят ли они их поддержать?

Нужно разработать культурный баланс в целях устойчивого развития российского спорта, отдав предпочтение отечественным традициям состязательности как неотъемлемой части нематериального культурного наследия народов России. А тех, кто увлечен американским футболом или восточными единоборствами, можно простить: это как есть козявки в неразумном возрасте — попробовали и больше не надо, пора понять, что уже не время заниматься ерундой.

Сергей Луппов. Спортивные игры на стадионе

Далее важно сказать о релятивизме, или так называемом равенстве культур, которое не возникает само по себе, а нуждается в индоктринации. Например, в кино это достигается установлением культурного баланса — на каждый голливудский фильм в прокате европейских стран должен демонстрироваться отечественный фильм или же фильм любой из стран Европы. Та же ситуация с регулированием театрального репертуара, где осуществляется протекционизм отечественной драматургии. Настало время разработать такие же меры в российском спорте.