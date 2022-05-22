Екатеринбург, 22 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Учёные из Свердловской области разработали систему комплексного анализа энергопотребления, которая позволит экономить до 25% расходов на электроэнергию в месяц. Об этом автор проекта Вячеслав Матвеев рассказал РИА Новости.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

Разработанная система работает с помощью подключения датчика к электросети после обычного счётчика. Получаемые с датчика данные обрабатываются с помощью технологий искусственного интеллекта.

В результате выдаётся отчёт о потреблении электроэнергии различными приборами. Также система выдаёт рекомендации по повышению энергоэффективности. Например, указываются источники ненормативных потерь или возможные факты несанкционированного подключения к электрической сети.

Ещё одной функцией системы является возможность дистанционного отключения электричества. Это может потребоваться при аварийных ситуациях.

«Сейчас разработка тестируется для работы в квартирах, но её можно применять и на промышленных или социальных объектах. Система уже прошла экспериментальные исследования, доказав свою эффективность: экономия расходов на энергию до 25 процентов в месяц», — объяснил разработчик.

Он добавил, что система готовится к презентации в треке Национальной технологической инициативы на форуме «Сильные идеи для нового времени». Форум пройдёт летом 2022 года.