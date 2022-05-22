Белгород, , 09:41 — REGNUM В Белгороде завершился первый день финального этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2022. По итогам серии матчей стали известны имена спортсменов, которые поборются за призовой фонд в 3,6 млн рублей.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

За звание чемпионов сразятся Сборная Челябинской области и Х3 (Dota 2), Хизир Op|paradox Эрсимиков и Артур Potato Рахматуллин (Clash Royale), Евгений Virusactive Попов и Андрей NoTeX_13 Максимов (NHL 22), Илья Milkicow Потапов и Михаил YoungStar Коренев (StarCraft II), Алексей Higem Комиссаров и Ираклий Mickey Вахания (Tekken 7), а также Александр Холкин, Александр Холодных, Кирилл Федукович и Владимир Юнусов (DCL — The Game).

Напомним, что организацией и проведением Чемпионата России по компьютерному спорту занимается Федерация компьютерного спорта России. В 2022 году финал турнира проходит в спортивном комплексе «Белгород-Арена» (г. Белгород).

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