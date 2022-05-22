Бангкок, , 09:40 — REGNUM Министры торговли стран АТЭС не смогли согласовать итоговое заявление форума. Об этом 22 мая сообщил представитель российской делегации.

АТЭС Dmthoth

Один из участников форума АТЭС в Бангкоке сообщил, что Таиланд, РФ и большинство делегаций стран АТЭС до последнего пыталась согласовать текст финального заявления.

«Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа… Но Канада, США, Япония, Австралия, Новая Зеландия не поддержали призыв РФ и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС», — отмечается в сообщении.

«Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято», — добавил представитель делегации РФ.