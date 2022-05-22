Азовский район, Ростовская область, , 09:37 — REGNUM В Азовском районе Ростовской области из-за шквалистого ветра подтопило 146 придворовых территорий. Спасатели дежурят в 11 населённых пунктах, сообщили ИА REGNUM в донском управлении МЧС России 22 мая.

Река Дон Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Превышение уровней воды зафиксировано на устьевом участке реки Дон. Большая вода пришла в 11 населённых пунктов. Это хутора Шмат, Усть-Койсуг, Лагутник, Рогожкин, Обуховка, Казачий Ерик, Задонье и другие. На местах работают более 160 спасателей и 55 единиц техники.

Подтопленных жилых домов нет, жалоб от населения не поступало.