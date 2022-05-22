Одинцово, Московская область, , 09:37 — REGNUM Конфликт между двумя мужчинами в Одинцово (Московская область) закончился стрельбой. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по области.

Платформа «Одинцова» Дарья Антонова © ИА REGNUM

21 мая в полицию поступило сообщение о «хлопках» в подъезде одного из домов на ул. Липовой рощи. Прибывшими на место правоохранителями установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов.

В результате пострадал мужчина 2000 г.р., правонарушителя ищут.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.