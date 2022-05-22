Томск, , 09:35 — REGNUM Правоохранители в Томской области разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону, авария произошла вечером 21 мая.

VtpGJtw9hvVpoTuSZGyzDhhnZQqpQIdNdZYlXVW7DIXI45lzmHEj7BAPAenQzWtHWjXxG9FX9-Pqs2-r6Bqy3r5X УМВД по Томской области

Водитель 1992 года рождения за рулём автомобиля Hyundai на 28 км трассы Томск — Самусь съехал с дороги и врезался в дерево.

«По предварительной информации, водитель выбрал небезопасную скорость, в результате чего не справился с управлением. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель погиб», — отметили в ведомстве.

Для установления точных обстоятельств происшествия правоохранители просят помочь возможных очевидцев.