Вашингтон, , 09:27 — REGNUM Один из создателей и бывший руководитель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что считает одним из самых удобных смартфонов складную модель Galaxy Z Fold 3 от южнокорейской компании Samsung. Об этом Гейтс сообщил во время сессии ответов и вопрос на площадке Reddit.

Смартфон Galaxy Fold Www.samsung.com

Один из пользователей платформы попросил бывшего главу Microsoft рассказать о смартфоне, которым тот пользуется в настоящее время.

«Я пробую разные модели, сейчас у меня Samsung Galaxy Z Fold 3», — ответил Гейтс.

Он добавил, что также использует складной смартфон в качестве портативного компьютера.

Авторы портала Android Authority отметили, что в 2020 году компания Microsoft выпустила собственный смартфон с двумя экранами Surface Duo. Годом позже вышла обновлённая модель Surface Duo 2.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Билл Гейтс заявил, что главной ошибкой компании Microsoft стало то, что она уступила рынок операционных систем для мобильных устройств компании Google.

Читайте ранее в этом сюжете: Билл Гейтс объяснил провал Microsoft на рынке мобильных операционных систем