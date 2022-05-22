Абакан, , 09:26 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки выявили девять новых случаев заражения коронавирусом. Также девять человек прошли курс лечения и выздоровели после COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Анализ на коронавирус (сс) Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы. Максим Мишин

Новые носители зарегистрированы в Абакане, Саяногорске, Черногорске, Абазе, Аскиском, Таштыпском и Усть-Абаканском районах. Таким образом, общее число случаев инфицирования с начала года достигло 33 941.

«Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 1,5, за 7 дней — 1,2. Амбулаторно лечатся 73 пациента, проходят лечение в стационаре 66 (+1) человек: 2 из них на аппаратах ИВЛ», — добавили в правительстве.