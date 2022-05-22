Берн, 22 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. На данный момент у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) имеются сведения о 92 подтвержденных случаях заражения оспой обезьян и 28 предполагаемых, которые поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. Об этом 22 мая сообщается на странице ВОЗ в соцсети Twitter.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Обезьяны

В сообщении уточняется, что, по данным на 14:00 мск 21 мая, в ВОЗ «поступили сообщения из 12 не являющихся эндемичными государств, расположенных в трех регионах ВОЗ, о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян и 28 случаях, в отношении которых существует подозрение и проводится расследование».

При этом отмечается, что не установлена связь заражения с поездкой заразившихся в регион, для которого данное заболевание является эндемической болезнью, что, по мнению организации, является «в высшей степени необычным событием».

Также указывается, что заражение оспой обезьян происходит в случае тесного физического контакта между больными и здоровыми. При этом отмечается, что такие случаи были выявлены в Великобритании, США, Бельгии, Австралии, Канаде, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции. Чаще всего обезьяньей оспой болеют мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов призвал врачей-эпидемиологов задуматься о возобновлении вакцинации от натуральной оспы на фоне распространения за рубежом обезьяньей оспы.