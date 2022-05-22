Москва, , 09:24 — REGNUM Жители России, планируя отпуск на лето, часто выбирают направления, которые пользовались спросом еще в СССР, в том числе Минеральные Воды, Грузию, Сочи. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий «Туту.ру».

На курорте Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР

Доля российских направлений на данный момент составляет 87%, зарубежных — 13%. Среди зарубежных направлений популярны страны ближнего зарубежья: Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Армения, Казахстан, Белоруссия, Азербайджан.

Среди российских направлений, по данным аналитиков, наибольшим спросом пользуются Москва — 18,2% бронирований, Сочи — 10,8%, Санкт-Петербург — 10,2%, Минеральные Воды — 3,4%, Калининград — 3%.

Также популярны Махачкала, Уфа, Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Тюмень, Казань, Самара.