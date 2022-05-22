Симферополь, , 09:19 — REGNUM Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов рассказал о грубом нарушении языковых прав государствообразующего русского населения на Украине.

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По его словам, данные языковые права закреплены ст. 10 украинской конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и «украинское государство стало нежизнеспособным».

Также Мурадов высказал мнение, что в нынешних границах Украина уже не сохранится.

«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», — отметил он.

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