Тоджинский район, Тыва, 22 мая, 2022, 09:13 — ИА Регнум. В Тоджинском районе Тувы возбуждено уголовное дело по факту лесного пожара, произошедшего в апреле 2022 года. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

(сс) skeeze Лесной пожар

По данным органа дознания, в результате неосторожного обращения с огнём неизвестных граждан в Тоора-Хемском лесничестве произошёл пожар, который уничтожил 47 га леса. Ущерб лесному фонду региона был оценён в 300 тыс. рублей.

Дело возбуждено по статье «уничтожение или повреждение лесных насаждений».

«Прокурором дознавателю даны указания, направленные на установление лиц причастных к лесному пожару. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре напоминают местным жителям о действующем на территории Тувы до 5 июня противопожарном режиме. С 16 мая в лесах республики введён режим ЧС регионального характера.