Москва, , 09:12 — REGNUM Видеозапись боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 22 мая Минобороны России.

Вертолёт Ка-52 Fedor Leukhin

На выложенных в интерне кадрах запечатлено, как российские боевые винтокрылые машины наносят удары с помощью ракетного вооружения по позициям киевских боевиков.

Также уточняется, что во время спецоперации экипажами Ка-52 были обнаружены и уничтожены неуправляемыми авиационными ракетами военная техника и замаскированные позиции украинских подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалисты ПУ «Мариупольводоканал» приступили к подаче воды в систему Приморского района. Идет заполнение разводящих сетей, ведется наблюдение за их состоянием.