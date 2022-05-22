Москва, 22 мая, 2022, 09:12 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 22 мая Минобороны России.

Fedor Leukhin Вертолёт Ка-52

На выложенных в интернете кадрах запечатлено, как российские боевые винтокрылые машины наносят удары с помощью ракетного вооружения по позициям киевских боевиков.

Также уточняется, что во время спецоперации экипажами Ка-52 были обнаружены и уничтожены неуправляемыми авиационными ракетами военная техника и замаскированные позиции украинских подразделений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специалисты ПУ «Мариупольводоканал» приступили к подаче воды в систему Приморского района. Идет заполнение разводящих сетей, ведется наблюдение за их состоянием.