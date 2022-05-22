Санкт-Петербург, , 09:12 — REGNUM В Приморском районе Санкт-Петербурга от синдрома сонного апноэ скончался ребенок. Тело 6-месячной девочки обнаружила ее мать, пишут «Известия».

Бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка и сообщила в полицию. По данным правоохранителей, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

По словам родителей, девочка задохнулась, пока спала с ними на одной кровати.

«20 мая около 07:00 мск девочка спала в своей кроватке. Мать покормила ее, после чего отец решил положить дочь рядом с собой на диван, потому что она плакала. Около 10:38 мать проснулась и увидела малышку, лежащую на диване лицом вниз без дыхания», — сообщил источник.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Предварительная причина гибели ребенка — синдром апноэ сна.