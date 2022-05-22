Москва, , 09:06 — REGNUM В апреле 2022 года продажи застройщиков в России резко рухнули. Об этом 22 мая сообщает издание «Известия» со ссылкой на данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap. pro.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Отмечается, что больше всего продажи девелоперов упали в Волгограде (99%), Казани (98%) и Кургане (97%). Также продажи застройщиков снизились: на 92% в Крыму, на 90% в Новосибирске, на 84% в Екатеринбурге, на 80% в Тюмени и Севастополе, на 79% в Тюменской области и на 76% в Нижнем Новгороде.

В то же время, в наименьшей степени пострадали застройщики Москвы и Санкт-Петербурга, где их продажи снизились на 46 и 59% соответственно. При этом уточняется, что немногочисленные продажи были совершены жителями РФ через ипотеку и в ряде регионов страны доля жилищного кредитования достигла 100% спроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что инвестиции Китая в развитие недвижимости сократились на 2,7% в годовом исчислении за первые четыре месяца 2022 года по сравнению с приростом на 0,7%, зафиксированным в первом квартале.