Мариуполь, ДНР, , 09:04 — REGNUM Специалисты ПУ «Мариупольводоканал» приступили к подаче воды в систему Приморского района. Идет заполнение разводящих сетей, ведется наблюдение за их состоянием. Об этом 22 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Мариуполь. Вид на Азовское море (сс) MOs810

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«В ближайшие дни, поэтапно, будут подключаться социальные объекты и объекты жилого фонда этого района», — отмечается в сообщении.

Напомним, централизованное водоснабжение в Мариуполь начало поступать с 12 мая. Первым получил воду Октябрьский район города. Водоснабжение осуществляется из Старокрымского водохранилища (н.п. Каменка).