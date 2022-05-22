Мариуполь, ДНР, 22 мая 2022, 09:04 — REGNUM Специалисты ПУ «Мариупольводоканал» приступили к подаче воды в систему Приморского района. Идет заполнение разводящих сетей, ведется наблюдение за их состоянием. Об этом 22 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
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«В ближайшие дни, поэтапно, будут подключаться социальные объекты и объекты жилого фонда этого района», — отмечается в сообщении.
Напомним, централизованное водоснабжение в Мариуполь начало поступать с 12 мая. Первым получил воду Октябрьский район города. Водоснабжение осуществляется из Старокрымского водохранилища (н.п. Каменка).