Рыбинский район, Красноярский край, , 09:02 — REGNUM Правоохранители в Рыбинском районе Красноярского края разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по региону, авария произошла в ночь на 22 мая.

ДТП в Красноярском крае УГИБДД по Красноярскому краю

По предварительным данным, на 47 км дороги Заозёрный — Агинское водитель автомобиля ВАЗ-21 074 врезался в грузовик DAF, который ехал в попутном направлении, буксируя другой грузовой автомобиль.

«В результате столкновения водитель 'Жигулей» и двое его пассажиров — женщина 1986 г. р. и мужчина 1999 г. р. — от полученных травм скончались на месте ДТП. Все трое не были пристегнуты ремнями безопасности», — отметили в ведомстве.

По факту происшествия организована доследственная проверка.