Донецк, 22 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Александровку. Об этом 22 мая сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:30 — н.п. Георгиевка — н.п. Александровка: выпущено 6 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую минами калибра 120 мм.