Беляевский район, Оренбургская область, 22 мая, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В Оренбуржье задержан 19-летний гражданин, который оформил кредит на жителя Беляевского района и потратил деньги на свои нужды. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Преступление было совершено в феврале. Размер кредита составил 30 тыс. рублей.

Личность подозреваемого удалось установить. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.