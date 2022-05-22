Донецк, , 08:54 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ в Донецкой Народной Республике обесточены 46 трансформаторных подстанций и 2 644 бытовых абонента, сообщили в Министерстве угля и энергетики ДНР.

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Кроме того, за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР получили ранения три человека. Об этом 22 мая сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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