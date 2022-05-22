Красногорск, , 08:50 — REGNUM Гидрометцентр РФ рассказал о погоде, которая ожидается в московском регионе 22 мая.

Погода в Москве продолжает радовать Василий Иванов © ИА REGNUM

По данным синоптиков, в столице России ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +12… +14 градусов. Ночью может похолодать до +2.

В Московской области днем будет +10… +15 градусов, в ночное время прогнозируется похолодание до 0 градусов.

Ветер в мегаполисе ожидается северо-восточный, 5−10 м/с. Атмосферное давление — 741 мм рт. ст.